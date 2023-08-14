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Британский боец MMA Томсон прилетел в Москву на бой с россиянином Дациком

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Фото: РЕН ТВ
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Британский боец смешанного стиля Оли Томпсон в понедельник, 14 августа, прилетел в Москву для участия в поединке с россиянином Вячеславом Дациком. Съемочная группа «Известий» встретила спортсмена в аэропорту.

По словам Томпсона, он хорошо добрался до Москвы, хотя перелет и был немного утомительным. При этом британец отметил, что рад снова приехать в Россию и полон решимости сразиться с Дациком.

«Я давно ждал боя с Дациком. Да, он безбашенный. Это будет весело. Но я достаточно хорош, чтобы легко с ним справиться», — сказал Томпсон.

Спортсмен добавил, однако, что российский боец — нелегкий противник.

«Он крепкий орешек, он крутой парень. Но я много занимался боксом в Англии, так что я не новичок в этом, и, по-моему, я хорошо боксирую», — отметил Томпсон.

Спортсмен также рассказал, что после своего последнего боя взял отпуск на 10 дней, но вскоре снова вернулся к тренировкам.

Поединок Томпсона и Дацика пройдет 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Приобрести билеты на вечер можно по этой ссылке.

Вячеслав Дацик — один из самых известных бойцов России. Спортсмен по прозвищу Рыжий Тарзан побеждал таких соперников, как Кофе Кинг, Сауло Кавалари и Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Спортсмен выступал в турнирах UFC и Bellator. За карьеру он провел 37 боев, в 21 бою одержал победу.

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5 августа кикбоксер Вадим Апсит отметил улучшение боксерских навыков Дацика перед предстоящим поединком с Томпсоном. Он выразил уверенность, что предстоящий бой будет интересным.

Днем ранее российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бою против Томпсона. По его словам, у российского боксера больше шансов победить, поскольку он в последнее время выходил чаще на ринг, чем его британский оппонент.

Сам Дацик в конце июля заявил, что хочет быстро нокаутировать своего соперника во время поединка.

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