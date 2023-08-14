11 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Армении
На трассе Ереван — Гюмри в Армении в ДТП с участием микроавтобуса погибли 11 человек. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на региональную службу МВД.
Неподалеку от населенного пункта Ланджик столкнулись пассажирский микроавтобус Volkswagen и грузовик «ЗИЛ».
Авария унесла жизни 11 человек, еще шесть пострадавших госпитализированы и находятся в больнице.
Причины ДТП устанавливаются, на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее, 14 августа, под Ставрополем из-за нарушения правил обгона легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.