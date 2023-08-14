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WSJ назвала цели переговоров Байдена с лидерами Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Defense Ministry
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Первый саммит американского президента Джо Байдена в Кэмп-Дэвиде 18 августа будет призван объединить союзников перед лицом угрозы со стороны Китая, пишет 13 августа газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Лидеры США, Японии и Южной Кореи намерены встретиться и договориться о ежегодных военных учениях. Они уже провели дипломатическое знакомство, и сейчас США, Япония и Южная Корея пытаются сделать свои трехсторонние отношения более постоянными, в частности в военной сфере с помощью ежегодных совместных учений», — сообщила газета.

Кроме того, по данным агентства Kyodo, лидеры Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи договорятся проводить трехсторонние саммиты на регулярной основе, по крайней мере раз в год.

В анонсе саммита Белый дом отмечал, что встреча трех лидеров ознаменует «новую главу в трехсторонних отношениях», поскольку подтвердит прочные узы дружбы и нерушимые союзы между США и Японией, США и Республикой Корея, напомнил телеканал CNN.

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16 июля Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря в воскресенье. Это был ответ на запуск КНДР баллистической ракеты «Хвасон-18». Запуски ракет КНДР становятся поводом для Японии и Южной Кореи объединяться с США ради безопасности и защиты от возможной угрозы со стороны соседа.

12 июня Южная Корея и США договорились бороться с финансированием ракетной программы КНДР. Стороны подчеркнули важность донести до КНДР тот факт, что ее провокации приведут к соответствующим последствиям.

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