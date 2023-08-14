Под Читой четыре человека погибли в ДТП
На трассе под Читой двое взрослых и двое детей погибли в ДТП. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В результате столкновения погибли пассажир Mitsubishi Lancer и три пассажира Honda. Двое погибших — дети. Детей в Honda перевозили без соответствующих удерживающих устройств, говорится в сообщении.
Шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы.
В ведомстве сообщили, что ДТП произошло на федеральной автодороге Чита — Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее, 13 августа, два человека погибли в результате ДТП в Москве на Кутузовском проспекте. Водитель BMW М8 не справился с управлением и на большой скорости врезался в световую опору, после чего автомобиль взорвался.