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Под Читой четыре человека погибли в ДТП

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На трассе под Читой двое взрослых и двое детей погибли в ДТП. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В результате столкновения погибли пассажир Mitsubishi Lancer и три пассажира Honda. Двое погибших — дети. Детей в Honda перевозили без соответствующих удерживающих устройств, говорится в сообщении.

Шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы.

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло на федеральной автодороге Чита — Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Ранее, 13 августа, два человека погибли в результате ДТП в Москве на Кутузовском проспекте. Водитель BMW М8 не справился с управлением и на большой скорости врезался в световую опору, после чего автомобиль взорвался.

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