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Подпольщики Херсона помогли уничтожить склад боеприпасов и боевиков ВСУ

«РИА Новости»: подпольщики помогли уничтожить объекты ВСУ под Херсоном
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Фото: РИА Новости
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Подпольщики из организации «Русский Херсон» в июле помогли российским военным ликвидировать несколько объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Садовое Херсонской области, а также около 30 боевиков, склад боеприпасов и военную технику. Об этом сами активисты организации сообщили «РИА Новости» 14 августа.

«Русский Херсон» продолжает противостоять вооруженным нацистам на нашей земле. Нашими усилиями вскрыты военные объекты ВСУ в поселке Садовое, по которым впоследствии успешно отработала наша артиллерия, уничтожив около трех десятков бандитов из нацистских формирований», — заявил участник организации.

Также он рассказал, что по полученным ими координатам члены подпольной группировки смогли уничтожить склад боеприпасов и несколько единиц техники в ангаре на территории завода Петровского.

«Активистами сопротивления были распространены прокламации, которые должны помочь открыть глаза на истинное положение вещей запуганной и колеблющейся части населения», — отчитался о выполненной работе член «Русского Херсона».

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Ранее, 9 апреля, сообщалось, что пророссийские активисты создали в Херсоне подпольную организацию, цель которой заключается в уничтожении объектов ВСУ. Один из ее представителей озвучил причины такого шага. Это оказались тяжелая гуманитарная ситуация в стране и бессмысленные смерти украинских солдат, жизни которых не волнуют киевскую власть.

24 мая один из участников организации рассказал, что «Русский Херсон» помимо прочего занимается сбором информации о местоположении формирований украинских военных.

22 июля стало известно, что члены подпольной организации помогли ВС РФ уничтожить склады боеприпасов на Силикатном заводе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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