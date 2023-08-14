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Правозащитник Барака предсказал Зеленскому незавидную участь из-за США

Правозащитник Барака предрек Зеленскому участь козла отпущения
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Фото: Соцсети
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США пытаются выбраться из катастрофы, которую развязали на Украине и для всего западного лагеря, поэтому украинскому президенту Владимиру Зеленскому остается ожидаемая роль козла отпущения, несмотря на безоговорочную преданность в отстаивании интересов Вашингтона, высказался американский политик и правозащитник Аджаму Барака.

«После того как Зеленский пожертвовал сотнями тысяч своих людей ради продвижения геостратегических интересов США, как и предсказывалось, он станет козлом отпущения, поскольку США пытаются выпутаться из катастрофы, которую они создали в этой стране и для Запада», — написал он в соцсети Х (бывш.Twitter) 9 августа.

Барака добавил, что неизменность политики США в отношении Украины не поддается описанию. Некомпетентные американские политики жаждали втянуть Россию в конфликт, который подорвет авторитет президента России, а вместо этого получили еще одно поражение, заметил правозащитник.

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12 августа экс-министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила в интервью, что в Киеве не все уверены в постоянной поддержке Вашингтона. Она подчеркнула, что обеспечение партнерами помощи стало «постоянной работой».

Днем ранее, 11 августа, лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что США продолжают оказывать военную и финансовую помощь Украине, несмотря на собственное погружение в упадок. Так он прокомментировал очередной запрос денег для Киева в США.

10 августа американский президент Джо Байден запросил у конгресса дополнительные $13 млрд на военную помощь для Украины. В общей сложности он запросил у конгресса $40 млрд, в том числе на обеспечение безопасности границ, международные нужды и помощь при чрезвычайных ситуациях.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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