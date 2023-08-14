Экс-кандидат в губернаторы Приморья был осужден на шесть лет за мошенничество
Первомайский районный суд Владивостока в понедельник, 14 августа, осудил бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко на шесть лет лишения свободы за мошенничество с деньгами дольщиков.
Ущерб, нанесенный действиями Ищенко, оценивается в более чем 387 млн рублей.
«Судом установлено, что в период с 29.12.2016 по 17.06.2021 Ищенко А.С. … имея в реальности финансовые возможности исполнить перед вышеперечисленными участниками долевого строительства обязательства… вопреки законным интересам потерпевших путем обмана похитил денежные средства», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Также обвиняемого обязали выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей.
Адвокат обвиняемого Максим Чихунов заявил «Известиям», что Ищенко вряд ли будет обжаловать свой приговор.
Он уточнил, что помимо срока и штрафа суд частично удовлетворил 22 гражданских иска по 100 тыс. рублей каждый.
В мае этого года было завершено расследование уголовного дела в отношении председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, арестованного по обвинению в мошенничестве. Ему вменяется хищение 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.