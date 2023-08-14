При пожаре в Санкт-Петербурге пенсионерка получила ожоги 90% тела

В результате пожара, произошедшего в понедельник, 14 августа, на Советской улице Санкт-Петербурга, сильно пострадала пенсионерка. 94-летняя женщина находилась в многоквартирном доме, где располагался очаг возгорания. По информации «Известий», ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, пострадавшая получила ожог 90% тела. Огонь разгорелся в подвале дома. В помещении находилась церковная мастерская.

Как сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале, площадь горения составила 10 кв. м.

К тушению привлекли 4 единицы техники и 20 человек личного состава МЧС.

Днем ранее, 13 августа, в селе Каменка Саратовской области произошел пожар. Погибли три человека. Площадь горения составила 50 кв. м.