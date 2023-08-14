Минобороны показало кадры работы ЗРК «Тор-М2»

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» Западного военного округа круглосуточно обеспечивают российским войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника. Кадры работы зенитных комплексов опубликовало Минобороны России в понедельник, 14 августа.

Такие комплексы способны сканировать окружающую обстановку на 360 градусов, а определить приближающийся объект по принципу «свой-чужой» ЗРК могут на расстоянии более 30 км. «Тор» оборудован автоматической коробкой передач, цифровой платформой, камерами кругового обзора и даже кондиционером. Кроме того, эти установки обладают высокой проходимостью и способны преодолевать рвы до метра в диаметре, при этом не теряя скорости. Они могут работать при любых условиях, при необходимости — даже под огнем противника.

«Выполняли боевую задачу непосредственно перед носом противника. Выехали практически на передовые позиции, буквально, противник перед носом у нас находился. Выполнили задачу, отработали. Противник, естественно, не ожидал такой наглости от нас. Начал по нам отрабатывать артиллерией, минометами», — рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Казах.

По его словам, противник не ожидал такой наглости. Уровень устойчивости комплексов к обстрелам является для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) деморализующим фактором. Аналогов такому ЗРК не существует ни в одной другой армии мира.

В расчете есть свой своеобразный талисман: детская игрушка Чебурашки из советского мультфильма. По словам военнослужащих, он напоминает им о доме и поддерживает боевой дух. Солдаты знают, что скоро снова увидят своих жен и детей.

«Чебурашка создает нам атмосферу уюта и дома в машине. Он с нами всегда. Скоро вернемся с победой», — сказал механик-водитель ЗРК «Тор-М2» с позывным Михалыч.

Ранее, 13 августа, «Известия» показали кадры работы минометчиков российской армии в зоне спецоперации. Видео демонстрирует, как российские военные ведут атаку против ВСУ.

11 августа Минобороны РФ показало, как расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» Уссурийских десантников уничтожил опорный пункт ВСУ в лесопосадке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.