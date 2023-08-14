Диетолог объяснил вред кваса для здоровья

Квас, который принято считать вполне безобидным напитком, может быть опасен для некоторых людей. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью для радио Sputnik в понедельник, 14 августа.

По словам эксперта, квас действительно полезен тем, что в нем содержатся бифидо- и лактобактерии, необходимые для правильной работы кишечника. Однако некоторым людям стоит воздержаться от употребления этого продукта.

«Квас содержит органические кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и усиливать проявления гастрита или язвенной болезни», — сообщил диетолог.

Кроме того, по словам Гинзбурга, сейчас квас готовят совсем не так, как раньше. В прежние века этот напиток был алкогольным, но в то же время готовился без такого огромного содержания сахара, как сейчас.

«Избыточно сладкий квас не полезен никому, особенно тем, у кого уже есть ожирение или диабет», — рассказал врач.

По его словам, любителям кваса лучше не злоупотреблять этим напитком и пить не больше одной кружки в день, причем желательно делать это после еды, чтобы не наносить вреда слизистой желудка.

«Если речь идет об окрошке с квасом, то не больше одной порции в день», — посоветовал Гинзбург.

Ранее, 11 августа, диетолог Мария Капралова посоветовала употреблять в пищу авокадо, растительные нерафинированные масла и орехи для снижения лишнего веса. По ее словам, авокадо помогает выводить из организма токсины, а также снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, оно помогает организму в борьбе с раковыми клетками. Она отметила, что правильные жиры дают своевременное чувство насыщения и препятствуют перееданию.

10 августа врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова объяснила, что в день нужно выпивать не больше двух чашек кофе. По ее словам, кофе негативно влияет на желудок и пищевод, вызывает избыточную секрецию соляной кислоты, а для заряда бодрости лучше сделать утреннюю гимнастику или попробовать дневной сон.