В Забайкальском крае в ДТП четыре человека погибли и шесть пострадали

В дорожной аварии на трассе в Забайкальском крае погибли четыре человека и еще шесть получили травмы. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«На федеральной автодороге Чита – Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка, по предварительным данным, 28-летний водитель автомашины Mitsubishi Lancer допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda, — говорится в сообщении ведомства.

В результате столкновения погибли пассажир Mitsubishi Lancer и три пассажира Honda, двое из них — дети. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы.

В ведомстве уточнили, что детей в Honda перевозили без соответствующих удерживающих устройств.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

13 августа два человека погибли в результате ДТП в Москве на Кутузовском проспекте. Водитель BMW М8 не справился с управлением и на большой скорости врезался в световую опору, после чего автомобиль взорвался.