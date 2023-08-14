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Зеленский признал ответственность Украины за попытку атаковать Крымский мост

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Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность за попытки атаковать Крымский мост 12 августа. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале в воскресенье, 13 августа.

По его словам, украинские войска «ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации». В пример в своей речи он привел в том числе «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

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Ранее, 12 августа, в Минобороны сообщили, что Киев предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту ракетой С-200. Ракета была сбита, а движение по мосту временно перекрывалось для безопасности людей. Предыдущая попытка Вооруженных сил Украины ударить ракетой С-200 12 августа была зафиксирована около 13:00.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива силами системы ПВО были сбиты две ракеты. Он уточнил, что Крымский мост не поврежден. «Известия» публиковали кадры, на которых видно, как на мосту стоит дымовая завеса.

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