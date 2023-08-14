Синоптики спрогнозировали в Москве дожди и до +24 градусов 14 августа

Облачно с прояснениями и кратковременный дождь, а также до 24 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы в понедельник, 14 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +22…+24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +15.

В Московской области днем ожидается от +22 до +25 градусов, ночью температура понизится до +15…+16.

Прогнозируется западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 749–751 мм ртутного столба.

Ранее, 13 августа, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Центральной России произойдет температурный взрыв, в регионе установится жаркая погода, не характерная для августа. Также из-за жаркой погоды продолжится купальный сезон, температура воды составит +22 градуса.