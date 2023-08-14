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Эксперт предрек скорое снижение количества атак БПЛА со стороны ВФУ

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Фото: Соцсети
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На прошлой неделе участились атаки беспилотников на территорию России со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), но долго продолжать в таком духе они не смогут, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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«В последнее время Вооруженные силы РФ активно занимаются БПЛА. Был нанесен ряд ударов по аэродромам, местам хранения и производства дронов. Эти удары затрагивают не только восточные или центральные, но и западные районы Украины», — объяснил Шурыгин.

Он подчеркнул, что о многих операциях мы сейчас не знаем, но они скажутся на возможностях противника.

«Долго продолжать атаки в таком же духе они не смогут. К тому же ракет для С-200 у них должно остаться немного, а ракеты «Гром» у противника, похоже, закончились — в последнее время о них ничего не слышно», — подытожил Дандыкин.

11 августа ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области, сообщили в Минобороны РФ.

В зоне проведения спецоперации за двое суток — 12 и 13 августа — вооруженные формирования Украины потеряли не менее 1020 бойцов ВФУ и 91 единицу техники, включая артиллерийскую систему М777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также гаубицу FH70 производства Великобритании.

ВКС России в районе населенного пункта Брусовка в ДНР сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Российские средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 54 украинских БПЛА.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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