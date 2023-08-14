Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Завершена разработка проекта адаптации «Ангары» под запуски модулей РОС
Спорт
Теннисистка Самсонова обошла Касаткину в рейтинге WTA и стала первой ракеткой РФ
Армия
SCMP назвала Россию лидером по количеству военных учений с КНР за последние 10 лет
Мир
Илон Маск согласился с британским аналитиком о провале контрнаступления Украины
Мир
Al Jazeera заявил об отсутствии договоренности внутри ЭКОВАС по вторжению в Нигер
Мир
Правозащитник Барака предсказал Зеленскому незавидную участь из-за США
Экономика
Число россиян с доходом от 100 тыс. рублей выросло на 2,5 млн
Авто
Спрос на автомобили «Москвич» в тендерных закупках вырос в 27 раз
Общество
Экс-кандидат в губернаторы Приморья был осужден на шесть лет за мошенничество
Экономика
В России начали проверку стоимости кормов и ветпрепаратов для животных
Мир
Экс-помощник Трампа обвинил Байдена в провале наступления ВСУ
Культура
The Sun сообщила о начале работ над сиквелом «Барби»
Культура
Мультсериал по веб-комиксу от автора «Рика и Морти» показал рекордный рейтинг

Новый шпионский боевик от Netflix с Галь Гадот провалился у критиков

0
Фото: Netflix
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Сердце Стоун» от создателя сериала-хита «Острые козырьки» Тома Харпера вышло на стриминговой платформе 11 августа. Но звезды супергеройских фильмов от DС Галь Гадот, которую зрители привыкли видеть в образе Чудо-женщины, оказалось мало для успеха, узнали «Известия».

Вместе не навсегда: Netflix выпустил док о группе Wham!
Коллектив известен хитами Last Christmas, Careless Whisper и Джорджем Майклом

Зрители разделились: критики из ведущих западных изданий разгромили новинку за сомнительный сюжет, отсутствие уникальных идей и недостаток экшен-сцен, но отметили, что картину спасает актерская игра Галь Гадот. Широкая аудитория, наоборот, была более благосклонна, а некоторые даже назвали «Сердце Стоун» женской версией бондианы. На Rotten Tomatoes рейтинг картины у критиков составляет 30%, а у рядовых зрителей — 62%.

По сюжету шпионка Рейчел Стоун (Галь Гадот) работает на секретную международную организацию «Союз». В их распоряжении находится особое технологичное оружие под кодовым названием «Сердце», способное взломать любую систему безопасности. «Сердце» желает заполучить главный злодей картины, которому помогает талантливый хакер. Рейчел Стоун предстоит предотвратить мировой кризис и понять, кто в реальности друг, а кто враг.

Многие сравнивают новинку с другими шпионскими боевиками от Netflix — продолжением «Тайлера Рейка» и «Красным уведомлением». Но в «Сердце Стоун» нет такого зубодробительного экшена, как в «Операции по спасению», а тон повествования серьезнее, чем в «Уведомлении».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Камушек в груди: на Netflix вышел шпионский фильм с Галь Гадот

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023