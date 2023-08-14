Новый шпионский боевик от Netflix с Галь Гадот провалился у критиков
«Сердце Стоун» от создателя сериала-хита «Острые козырьки» Тома Харпера вышло на стриминговой платформе 11 августа. Но звезды супергеройских фильмов от DС Галь Гадот, которую зрители привыкли видеть в образе Чудо-женщины, оказалось мало для успеха, узнали «Известия».
Зрители разделились: критики из ведущих западных изданий разгромили новинку за сомнительный сюжет, отсутствие уникальных идей и недостаток экшен-сцен, но отметили, что картину спасает актерская игра Галь Гадот. Широкая аудитория, наоборот, была более благосклонна, а некоторые даже назвали «Сердце Стоун» женской версией бондианы. На Rotten Tomatoes рейтинг картины у критиков составляет 30%, а у рядовых зрителей — 62%.
По сюжету шпионка Рейчел Стоун (Галь Гадот) работает на секретную международную организацию «Союз». В их распоряжении находится особое технологичное оружие под кодовым названием «Сердце», способное взломать любую систему безопасности. «Сердце» желает заполучить главный злодей картины, которому помогает талантливый хакер. Рейчел Стоун предстоит предотвратить мировой кризис и понять, кто в реальности друг, а кто враг.
Многие сравнивают новинку с другими шпионскими боевиками от Netflix — продолжением «Тайлера Рейка» и «Красным уведомлением». Но в «Сердце Стоун» нет такого зубодробительного экшена, как в «Операции по спасению», а тон повествования серьезнее, чем в «Уведомлении».
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Камушек в груди: на Netflix вышел шпионский фильм с Галь Гадот