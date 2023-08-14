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Мультсериал по вебкомиксу от автора «Рика и Морти» показал рекордный рейтинг

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Фото: Apple TV+
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Анимационный сериал «Странная планета» вышел на Apple TV. Он основан на одноименном веб-комиксе Нэйтана Пайла об инопланетянах, которые воспринимают окружающий мир слишком буквально. Хотя вышло всего три эпизода, «томатометр» на Rotten Tomatoes уже достиг 89%, хотя на IMDb у сериала рейтинг 5.9 из 10.

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Основные шарм и особенность комиксов Нэйтана Пайла — утрированная буквальность происходящего. Веб-комикс «Странная планета» — об инопланетянах, которые воспринимают окружающий мир слишком буквально: в их вселенной кот не «мурчит», а «вибрирует», зубная паста становится «массой для ротовых камней», герои не целуются, а «сталкиваются ртами».

Экранизацией комикса занялся Дэн Хармон, работавший над нашумевшим и не менее популярным как в России, так и за рубежом мультсериалом «Рик и Морти».

«Сериал «Странная планета» успешно сочетает в себе здоровый, наблюдательный юмор Пайла с любовью Хармона к интеллектуальным, мрачным комедиям, раскрывающим человеческую сущность. Опыт через эксцентричных персонажей. Для шоу, в котором на самом деле нет людей (только эти «существа», как их называют, и различные другие создания), в нем много человечности», — написала критик New York Times Майя Филлипс.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 14 августа, в 10:00

Буквальный мир: автор «Рика и Морти» выпустил сериал по веб-комиксу

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