На сайте Верховной Рады Украины в воскресенье, 13 августа, опубликовали список изменений в закон о национальных меньшинствах. Законопроект содержит ряд новых норм и послаблений, однако на русское население он не распространяется.

Проект был внесен в парламент после выводов Венецианской комиссии, предложившей привести существующий закон о национальных меньшинствах в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и хартией региональных языков.

По новому законопроекту кабинет министров будет обязан определять населенные пункты, которые традиционно населяют национальные меньшинства. Только в таких пунктах планируется допустить послабление языковой нормы: в общении с органами власти и при использовании географических названий можно будет использовать негосударственные языки.

Однако остается неизвестным, какого процентного соотношения должно достичь население нацменьшинств по отношению к украинскому населению, чтобы допустимо было воспользоваться такими послаблениями.

Также в законопроекте указано, что детей из нацменьшинств будут бесплатно снабжать школьными учебниками.

Несмотря на это, в проекте содержится возможность ограничения прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в соответствии с законом. Ограничения могут вступить в силу в целом ряде случаев, таких как угроза национальной безопасности, территориальной целостности, общественному порядку, в целях здравоохранения населения и т.д. При этом не упоминается, какой орган будет нести ответственность за подобные меры.

Также в документе говорится: никакие поправки не относятся к русскоговорящему населению. Использование русского языка на Украине по-прежнему облагается большим количеством ограничений.

Ранее, 11 августа, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим не только притесняет еврейское население Украины и исповедует тотальную русофобию, но и репрессирует закарпатских венгров, цыган, татар и другие нацменьшинства. Также она сообщила, что украинское правительство пытается построить мононациональное государство.

В феврале министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал «Известиям», что Киев притесняет венгерскую общину на Украине и остается глухим к просьбам Будапешта исправить ситуацию.

Перед этим, 12 февраля, стало известно, что Венгрия не ратифицирует членство Украины в Евросоюзе до того момента пока Киев не решит вопрос притеснения венгерских национальных меньшинств на территории Закарпатья.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал абсурдность попыток Киева отменить русскую культуру. Более того, еще в прошлом году он отмечал, что Россия не должна действовать по аналогии с другими странами и отменять украинскую культуру в ответ.