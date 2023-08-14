В постпредстве РФ в Женеве заявили о перспективах расширения AUKUS за счет Кореи и Японии

AUKUS (Австралия, Великобритания, США) может трансформироваться в полноценный военно-политический блок, особенно если к альянсу присоединятся Южная Корея и Япония. Об этом заявил в интервью «Известиям» постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

«Активизация военно-технического и научно-технологического сотрудничества Вашингтона с Сеулом и Токио облегчает его сопряжение с проектами, осуществляемыми в рамках AUKUS, а следовательно, делает присоединение Южной Кореи и Японии к «партнерству» вполне реальным», — подчеркнул он.

По словам российского дипломата, у этого альянса помимо технологического есть еще ярко выраженное военно-стратегическое измерение. Гатилов отметил: эта составляющая дает основание предполагать, что AUKUS с высокой долей вероятности может превратиться из межгосударственного объединения в полноценный военно-политический блок.

«Развития событий по такому сценарию нельзя исключать. Оно станет еще более реалистичным, если «партнерство» расширится за счет Южной Кореи и Японии, а его технологическая функция по мере завершения «лодочного проекта» (передача атомных субмарин Австралии. — Ред.) будет отходить на второй план и уступать место военно-стратегической», — заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Геннадия Гатилова «Известиям»:

«В AUKUS изначально закладывалась функция противостояния»