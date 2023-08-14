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Более 10 пар поженились на станции метро «Маяковская» в Москве с начала лета

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С начала лета на станции метро «Маяковская» в Москве поженились 11 пар. Об этом в воскресенье, 13 августа, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ликсутов отметил, что ночью 13 августа там стали законными супругами сразу пять пар, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Торжественные церемонии сопровождали составы «Москва-2020» и «Номерной». В первом из них можно устроить фотосессию после бракосочетания. Регистрация проводится с 02:00 до 03:00, пишет сайт kp.ru.

Как отмечает телеканал «360», все брачные регистрации на «Маяковской» являются уникальными, поскольку процедуру проводят не на обычной площадке с декорациями. Для тех, кто желает заключить брак в столичной подземке, необходимо лично подать заявление во Дворце бракосочетания №1, уточняет Life.ru.

Как рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, проект «Новые адреса счастья», в рамках которого московский транспорт предоставляет новые площадки для свадебных церемоний, пользуется у молодоженов популярностью.

С июня по август на площадках выездной регистрации брака поженились более 4 тыс. пар.

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В конце июля пресс-служба минсельхозпрода Подмосковья сообщила, что в Московской области набирают популярность свадьбы в сельском стиле. Всё больше людей стремятся провести торжество за городом, на ферме или в деревне, пишет РИАМО. Одно из главных преимуществ свадебной церемонии на ферме — возможность разместить большое количество гостей.

В июне аналитики назвали минимальную стоимость свадьбы в России. Согласно результатам исследования, средний чек затрат на минимальный свадебный набор в формате свадьбы для двоих, куда входят свадебные наряды, два обручальных кольца, букет невесты и бутылка шампанского, составляет 47 130 рублей.

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