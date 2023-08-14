Собянин поздравил строителей Москвы с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных строителей с профессиональным праздников. Об этом градоначальник написал в своем блоге в воскресенье, 13 августа.

Чиновник назвал этот праздник особенным, поскольку именно благодаря труду строителей растет и преображается Москва.

«Вы — настоящие герои, создающие неповторимый облик Москвы», — приводит слова Собянина НСН.

Он добавил, что именно руками строителей возводятся величественные здания, мосты, дороги, парки и другие объекты. Кроме того, по его словам, благодаря строителям Москва становится более комфортным и привлекательным местом для жизни, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Ваши руки возводят величественные здания, мосты, дороги, парки и другие объекты, которые делают наш город еще прекраснее», — приводит слова мэра сайт aif.ru.

Мэр пожелал строителям крепкого здоровья, успехов в работе, новых достижений и интересных проектов, отмечает сайт kp.ru. Он выразил всем причастным к празднику благодарность за преданность своему делу, ответственность и самоотверженность, пишет RT.

9 августа заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве запланировали строительство 14 спорткомплексов общей площадью 91,5 тыс. кв. м в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). В частности, возведут оздоровительные комплексы с бассейнами и физкультурно-оздоровительные комплексы, скалолазный центр.