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Директор Лады Дэнс рассказал о предстоящем ей курсе реабилитации

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Фото: Соцсети
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Певице Ладе Дэнс предстоит серьезный курс реабилитации после произошедшего ДТП. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

«Да, это будет сложный реабилитационный процесс. Да, это будет достаточно болезненно: и курс реабилитации, и последующие специальные упражнения», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Он добавил, что пока певица не может самостоятельно передвигаться.

В беседе с RT Пудовкин подчеркнул, что появившаяся в Сети «информация о сборе денежных средств на лечение Лады Дэнс — это фейк». Также Пудовкин назвал Ладу Дэнс очень сильным человеком, поэтому он не сомневается, что со всеми трудностями его подопечная непременно справится, отмечает Life.ru.

12 августа Сергей Пудовкин рассказал «Известиям», что Лада Дэнс перенесла повторную операцию. По его словам, певица не может сейчас общаться и делать видеообращения. Связано это с «достаточно тонкой и сложной работой лицевой хирургии». Требуется мимическая неподвижность. Он добавил, что лечащие врачи дают оптимистичные прогнозы.

Для реабилитации актрисы разработали специальную программу с тренажерами и системным комплексом, отмечает телеканал «360».

Лада Дэнс попала в ДТП в Московской области 5 августа на трассе М-2. Она возвращалась с корпоративного выступления вместе со своей подругой, уточняет Pravda.Ru. Столкнулись три машины, в одной из которых на заднем сиденье находилась исполнительница. Ее госпитализировали, врачи оценили ее состояние как тяжелое. Певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

На следующий день Ладу Дэнс перевели из клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья. 7 августа медики выявили у нее затруднение речи, пишет НСН.

8 августа Пудовкин сообщил, что Лада Дэнс намерена подать в суд на компанию, в автомобиле которой она попала в ДТП, пишет сайт kp.ru. Предварительная сумма иска составит 12 млн рублей.

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