ЦСКА обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА победил краснодарский «Сочи» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), состоявшегося в воскресенье, 13 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра закончилась со счетом 3:1.

Команда из Сочи отправила мяч в собственные ворота на 53-й минуте. Счет открыл нападающий Лука Джорджевич.

На 77-й минуте Мигель Силвейра из «Сочи» сравнял счет. Следующий мяч в ворота забил форвард ЦСКА Антон Заболотный на 89-й минуте, обеспечив московской команде перевес. Финальный гол на 93 минуте матча сумел забить защитник Михаил Рядно, сообщил «Спорт-Экспресс».

В матче по причине плохого самочувствия не смог принять участие вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. На защиту ворот встал Владислав Тороп, который принял участие в РПЛ третий раз за карьеру.

ЦСКА набрал девять очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи», которые смогли заработать три очка — на 11-й строчке.

Ранее, 5 августа, ЦСКА одержали победу над «Локомотивом» со счетом 4:1 в домашнем матче третьего тура РПЛ.

Перед этим, 30 июля, ЦСКА в матче второго тура РПЛ обыграл грозненский «Ахмат». Матч проходил в Грозном на «Ахмат Арене» и закончился со счетом 3:2.