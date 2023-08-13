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Более 90 пожаров произошло на дачах Оренбуржья с начала 2023 года

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В Оренбургской области с начала 2023 года на территории СНТ произошло более 90 пожаров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательном ведомстве отметили, что очень часто пожары на дачах происходят из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил при эксплуатации электрооборудования и нарушения правил устройства и эксплуатации печей, сообщает РИА «Оренбуржье».

Урал56.Ру, в свою очередь, со ссылкой на управление МЧС по Оренбургской области сообщает, что в регионе действует особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на использование открытого огня сжигание мусора, разведение костров. Пожарные также не советуют оставлять на балконах стеклянные тары и пластиковые бутылки с водой, чтобы не сработал «эффект линзы» и не произошло самовозгорание.

Ранее, 7 августа, сообщалось, что с начала года в Оренбуржье произошло 54 пожара из-за детских шалостей. Число пострадавших детей возросло в два раза. Количество пожаров увеличилось в 2,9 раза.

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