Аллею олимпийцев открыли в Омске

В Омске появилась Аллея олимпийцев. Ее открыли на набережной реки Оми. В торжественной церемонии принимали участие врио губернатора Омской области Виталий Хоценко, мэр Сергей Шелест, первый зампред Госдумы Александр Жуков, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, двукратные победители Олимпийских игр Алексей Тищенко и Виталина Бацарашкина.

ИА «ОМСКРЕГИОН» пишет, что аллея создана по инициативе мецената Сергея Козубенко. На ней установлены бюсты олимпийских и паралимпийских чемпионов, чья судьба связана с Омском. 22 образа известных спортсменов выполнил в бронзе скульптор Сергей Полегаев. Он создал фигуры Ивана Дворнова, Натальи Гудковой, Евгении Канаевой, Виктора Блинова, Сергея Шелпакова и других. Голова каждого увенчана лавровым венком.

На алее появился новый газон, там высадили штамбовые березы, кусты девичьего винограда и краснолистные яблони, провели систему полива и обновили освещение.

Ранее сообщалось, что в Омске археологи возобновили научные раскопки на месте каторжного острога, где с 1850 по 1854 год находился писатель Федор Достоевский. В 2021 году специалисты Омского научного центра СО РАН определили границы территории археологического памятника. Он получил статус выявленного объекта культурного наследия.