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Последний участник операции «Динамо» в Дюнкерке умер в Великобритании

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Фото: Family/BNPS
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Последний ветеран Королевского флота Великобритании, участвовавший в операции «Динамо» в Дюнкерке Лоуренс Черчер, скончался в возрасте 102 лет в доме престарелых. Он не дожил несколько дней до своего 103-летия, сообщила благотворительная организация Project 71, пишет 13 августа The Independent.

Project 71 утверждал, что Черчер — последний известный ветеран военно-морского флота, который участвовал в операции «Динамо» по эвакуации британских войск из французского Дюнкерка.

«Действительно замечательный человек, которого любили и уважали все, кто его знал», — сказано в сообщении организации о смерти ветерана в соцсетях.

Лоуренс Черчер родился в Портсмуте, графство Хэмпшир. Был направлен на британский авианосец HMS Eagle в начале войны и высадился во Франции в мае 1940 года, чтобы помочь в поставках боеприпасов на линию фронта. Он был направлен на железнодорожную станцию недалеко от Дюнкерка.

«Там было так много солдат и самолеты непрерывно сбрасывали бомбы и обстреливали нас, что у меня было так много мыслей, пока я не поднялся на борт нашего корабля. Один парень оперся мне на плечо, вздохнул с облегчением и сказал: «Слава Богу, у нас есть военно-морской флот», и это как бы вдохнуло в меня новые силы — мы знали, что должны вернуть этих солдат из Дюнкерка», — привела Daily Mail рассказ Черчера об операции «Динамо».

Мистер Черчер был награжден орденом Почетного легиона, высшей наградой Франции за отвагу. После войны он часто совершал поездки в Дюнкерк, чтобы отметить знаменательные годовщины. Его не стало 10 августа 2023 года.

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