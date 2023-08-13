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В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве неустановленного боеприпаса

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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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Житель села Борисовка в Белгородской области получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Причиной произошедшего может быть взрыв неустановленного боеприпаса, предположительно, не связанного с прилетом, рассказал 13 августа глава региона Вячеслав Гладков.

«Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается. На месте ЧП работают оперативные службы», — написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее вечером в воскресенье местные жители сообщили о хлопке, произошедшем в районе улицы Есенина в Белгороде. На кадрах, распространенных в соцсетях, запечатлен поврежденный фасад многоэтажного дома.

Гладков заявил, что, по предварительной версии, повреждения жилого дома в Белгороде стали следствием атаки БПЛА.

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