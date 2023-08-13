Газовый баллончик взорвался в автомобиле в Москве

Газовый баллончик взорвался в легковом автомобиле Volkswagen на Домодедовской улице в Москве, сообщил вечером 13 августа «Известиям» источник.

По его словам, при взрыве пострадал водитель. Мужчина получил ожоги рук и лица. Медики оказывают ему помощь.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

3 августа источник «Известий» сообщил, что мужчина кинул учебную гранату в автомобиль, находившийся у делового центра «Москва-Сити». В результате взрыва в машине выбило стекла. Как стало известно позднее, мужчина угрожал предметом, похожим на пистолет, водителю автомобиля.

Он требовал, чтобы тот «отвез его, куда он укажет». 5 августа злоумышленника арестовали.