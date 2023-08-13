СМИ допустили причастность иностранцев к совершению теракта в Ширазе

Теракт в мечети-мавзолее Шах-Черах в иранском городе Ширазе совершили иностранцы. Об этом 13 августа сообщил на своем сайте телеканал Al Jazeera.

«Двое боевиков, напавших на религиозную святыню в городе Ширазе, — иностранцы», — сообщил телеканал со ссылкой на источник.

Граждане какого именно государства атаковали мечеть, не уточняется.

Двое злоумышленников напали на мечеть вечером в воскресенье. По обновленным данным местных СМИ, пострадали восемь человек. Жертвой атаки стал один мужчина — охранник.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Как уточняется, один из вооруженных террористов попытался проникнуть в святилище Хазрат Шах-Черах через дверь, но его не пропустили охранники. После этого была открыта стрельба.

Одного из нападавших ликвидировали, второму удалось скрыться.