Реклама
Прямой эфир
Мир
Большинство немцев в ходе опроса назвали Шольца слабым руководителем
Мир
СМИ сообщили об отсутствии в США производства дешевых дронов для Киева
Армия
«Калашников» опробовал в зоне СВО новую систему разведки «Квазимачта»
Спорт
Сборная РФ выиграла медальный зачет Игр стран СНГ с 288 медалями
Спорт
«Зенит» на домашнем поле победил «Факел» в матче РПЛ
Мир
СМИ сообщили о поиске Грецией партнеров для производства боеприпасов для Украины
Мир
В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам
Мир
Шольц выступил за продолжение международных переговоров по конфликту на Украине
Мир
СМИ узнали о желании Запада видеть женщину во главе минобороны Украины
Мир
Франция выполнила план по подготовке украинских солдат на 2023 год
Мир
Предстоятель УПЦ провел службу в одном из храмов Киево-Печерской лавры
Мир
СМИ сообщили о четырех погибших в ходе теракта в мечети в иранском Ширазе
Происшествия
Борт «Аэрофлота» вынужденно сел в Хабаровске из-за приступа у ребенка
Сюжет:

WSJ узнала о начале обсуждения на Западе подготовки ВСУ к наступлению в 2024 году

WSJ: Запад задумался о подготовке ВСУ к контрнаступлению в 2024 году
0
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти западных стран начали размышлять о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к возможному наступлению весной 2024 года. Об этом в воскресенье, 13 августа, написала газета Wall Street Journal.

Издание отмечает, что американские и другие западные официальные лица рассчитывали, что контрнаступление будет успешным, что, в свою очередь, вынудит Москву приступить к переговорам о некоем урегулировании к грядущей зиме.

«Шансы, что это произойдет, теперь представляются призрачными», — пишет газета со ссылкой на дипломатов.

Между тем издание подчеркивает, что, поскольку ставка на летнее контрнаступление не сыграла, политические деятели и военные эксперты на Западе уже думают о вероятном украинском наступлении следующей весной.

«Все попытки контрнаступления остановлены»
Владимир Путин назвал потери украинской армии

Контрнаступление ВСУ с использованием резервов началось 4 июня. Украинские военные и по сей день пытаются проводить его.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 июля заявил, войска ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

В начале августа украинскому военному командованию пришлось поменять тактику своего контрнаступления, проинформировала Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023