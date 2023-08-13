WSJ узнала о начале обсуждения на Западе подготовки ВСУ к наступлению в 2024 году

Власти западных стран начали размышлять о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к возможному наступлению весной 2024 года. Об этом в воскресенье, 13 августа, написала газета Wall Street Journal.

Издание отмечает, что американские и другие западные официальные лица рассчитывали, что контрнаступление будет успешным, что, в свою очередь, вынудит Москву приступить к переговорам о некоем урегулировании к грядущей зиме.

«Шансы, что это произойдет, теперь представляются призрачными», — пишет газета со ссылкой на дипломатов.

Между тем издание подчеркивает, что, поскольку ставка на летнее контрнаступление не сыграла, политические деятели и военные эксперты на Западе уже думают о вероятном украинском наступлении следующей весной.

Контрнаступление ВСУ с использованием резервов началось 4 июня. Украинские военные и по сей день пытаются проводить его.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 июля заявил, войска ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

В начале августа украинскому военному командованию пришлось поменять тактику своего контрнаступления, проинформировала Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.