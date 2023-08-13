Число пострадавших при теракте в Ширазе выросло до семи
Число пострадавших в результате террористической атаки в мечети-мавзолее Шах-Чераг в иранском городе Ширазе выросло до семи, сообщило 13 августа агентство IRNA.
По уточненным данным, жертва нападения всего одна — это мужчина, один из охранников мавзолея, еще семь человек получили ранения. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
Как уточняется, один из вооруженных террористов попытался проникнуть в святилище Хазрат Шах-Чераг через дверь, но его не пропустили охранники.
Всего, по уточненным данным, нападавших на мечеть было двое. Один из террористов убит на месте преступления, ведутся поиски второго злоумышленника.