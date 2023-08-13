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Число пострадавших при теракте в Ширазе выросло до семи

IRNA: число пострадавших при теракте в иранском Ширазе выросло до семи
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Фото: REUTERS/Mohammadreza Dehdari/ISNA/WANA
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Число пострадавших в результате террористической атаки в мечети-мавзолее Шах-Чераг в иранском городе Ширазе выросло до семи, сообщило 13 августа агентство IRNA.

По уточненным данным, жертва нападения всего одна — это мужчина, один из охранников мавзолея, еще семь человек получили ранения. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Как уточняется, один из вооруженных террористов попытался проникнуть в святилище Хазрат Шах-Чераг через дверь, но его не пропустили охранники.

Всего, по уточненным данным, нападавших на мечеть было двое. Один из террористов убит на месте преступления, ведутся поиски второго злоумышленника.

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