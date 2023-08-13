СМИ сообщили об отсутствии в США производства дешевых дронов для Киева

Компании США массово не производят одноразовые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые необходимы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 13 августа, пишет Wall Street Journal со ссылкой на бывшего офицера разведки американских ВМС Остина Грея.

Отмечается, что Грей в настоящее время работает на заводе по производству беспилотников. По его словам, ряд американских предприятий прекратили тестировать дроны на Украине ввиду тяжелых условий на боевых позициях.

Авторы публикации указывают, что начальная цена продвинутых американских БПЛА составляет около $16 тыс.

Ранее, 9 августа, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США дали Украине всё, о чем там просили для контрнаступления, однако оно идет медленнее, чем хотелось бы.

Между тем бывший морпех-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер отметил, что после провального контрнаступления ВСУ российские военные перехватили инициативу и переходят в наступление на передовой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.