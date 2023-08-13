ВС РФ пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили понтонную переправу, которую украинские военные пытались навести в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР) через реку Мокрые Ялы. Об этом 13 августа заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, украинские боевики действовали западнее Урожайного.

«Артиллерийским огнем понтоны уничтожены. Также артиллерийским огнем уничтожен опорный пункт националистов в районе Макаровки и наблюдательный пункт боевиков севернее Приютного», — отметил Чехов в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Российские силы при поддержке артиллерии и авиации поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые продолжают попытки атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского. Противник понес потери в живой силе и технике.

Кроме того, российская реактивная артиллерия уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США северо-западнее Новодонецкого.

Ранее, 11 августа, врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинские боевики не смогли закрепиться в Урожайном. До этого, 8 августа, Чехов сообщал, что российские военнослужащие отразили несколько атак боевиков в направлении Урожайного в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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