Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Зенит» на домашнем поле победил «Факел» в матче РПЛ
Мир
СМИ сообщили о поиске Грецией партнеров для производства боеприпасов для Украины
Мир
В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам
Мир
Шольц выступил за продолжение международных переговоров по конфликту на Украине
Мир
СМИ узнали о желании Запада видеть женщину во главе минобороны Украины
Мир
Франция выполнила план по подготовке украинских солдат на 2023 год
Мир
Предстоятель УПЦ провел службу в одном из храмов Киево-Печерской лавры
Мир
СМИ сообщили о четырех погибших в ходе теракта в мечети в иранском Ширазе
Происшествия
Борт «Аэрофлота» вынужденно сел в Хабаровске из-за приступа у ребенка
Общество
Синоптик предупредил о новом пике жары в Москве
Общество
Число жертв хлопка газа в частном доме в Дербенте выросло до двух
Мир
Раскольники ПЦУ заблокировали вход верующим УПЦ в храм в Киево-Печерской лавре
Происшествия
Очевидцы сообщили о хлопке в Белгороде
Сюжет:

ВС РФ пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного

Минобороны: ВС РФ пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу у Урожайного
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили понтонную переправу, которую украинские военные пытались навести в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР) через реку Мокрые Ялы. Об этом 13 августа заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, украинские боевики действовали западнее Урожайного.

«Артиллерийским огнем понтоны уничтожены. Также артиллерийским огнем уничтожен опорный пункт националистов в районе Макаровки и наблюдательный пункт боевиков севернее Приютного», — отметил Чехов в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Российские силы при поддержке артиллерии и авиации поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые продолжают попытки атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского. Противник понес потери в живой силе и технике.

Кроме того, российская реактивная артиллерия уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США северо-западнее Новодонецкого.

Город ждет: российские подразделения приближаются к Купянску
Проблемы с резервами не позволяют противнику стабилизировать ситуацию, полагают эксперты

Ранее, 11 августа, врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинские боевики не смогли закрепиться в Урожайном. До этого, 8 августа, Чехов сообщал, что российские военнослужащие отразили несколько атак боевиков в направлении Урожайного в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023