«Зенит» на домашнем поле победил «Факел» в матче РПЛ

Футбольный клуб (ФК) «Зенит» на своем стадионе обыграл «Факел» в матче 4-го тура РПЛ, игра прошла 13 августа и завершилась со счетом 2:0.

Первый гол забил нападающий Иван Сергеев. Второй мяч в ворота соперника отправил полузащитник Густаво Мантуан.

Сейчас «Зенит» набрал семь очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Факел» — на последней строчке, отмечает «Спорт-Экспресс».

20 августа «Зенит» сыграет со «Спартаком» на выезде в матче пятого тура РПЛ. «Факел» в этот же день встретится с «Пари НН».

Ранее, 9 августа, «Зенит» победил «Крылья Советов» со счетом 1:0 в матче Кубка России. Гол также забил Иван Сергеев.