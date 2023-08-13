Автомобиль каршеринга врезался в три машины в Новой Москве
Автомобиль каршеринга врезался в три автомобиля, припаркованных на одной из стоянок в Новой Москве. Об этом 13 августа рассказал «Известиям» источник.
По его словам, ДТП произошло около станции метро «Рассказовка» на улице Самуила Маршака.
Информации о пострадавших и погибших в результате аварии он не привел.
Ранее, 1 августа, тело мужчины обнаружили за рулем припаркованного автомобиля каршеринга на Павелецкой набережной в Москве. Также была обнаружена записка на лобовом стекле о том, чтобы к транспортному средству никто не подходил.