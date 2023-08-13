Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Зенит» на домашнем поле победил «Факел» в матче РПЛ
Мир
СМИ сообщили о поиске Грецией партнеров для производства боеприпасов для Украины
Мир
В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам
Мир
Шольц выступил за продолжение международных переговоров по конфликту на Украине
Мир
СМИ узнали о желании Запада видеть женщину во главе минобороны Украины
Мир
Франция выполнила план по подготовке украинских солдат на 2023 год
Мир
Предстоятель УПЦ провел службу в одном из храмов Киево-Печерской лавры
Мир
СМИ сообщили о четырех погибших в ходе теракта в мечети в иранском Ширазе
Происшествия
Борт «Аэрофлота» вынужденно сел в Хабаровске из-за приступа у ребенка
Общество
Синоптик предупредил о новом пике жары в Москве
Общество
Число жертв хлопка газа в частном доме в Дербенте выросло до двух
Мир
Раскольники ПЦУ заблокировали вход верующим УПЦ в храм в Киево-Печерской лавре
Происшествия
Очевидцы сообщили о хлопке в Белгороде

Автомобиль каршеринга врезался в три машины в Новой Москве

0
Фото: Telegram/dtp777
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль каршеринга врезался в три автомобиля, припаркованных на одной из стоянок в Новой Москве. Об этом 13 августа рассказал «Известиям» источник.

По его словам, ДТП произошло около станции метро «Рассказовка» на улице Самуила Маршака.

Информации о пострадавших и погибших в результате аварии он не привел.

Ранее, 1 августа, тело мужчины обнаружили за рулем припаркованного автомобиля каршеринга на Павелецкой набережной в Москве. Также была обнаружена записка на лобовом стекле о том, чтобы к транспортному средству никто не подходил.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023