Сборная РФ выиграла медальный зачет Игр стран СНГ с 288 медалями

Российская сборная заняла первое место в медальном зачете II Игр стран СНГ в Белоруссии, завоевав 288 наград. Об этом стало известно 13 августа.

Спортсмены РФ удостоились 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете заняла сборная Белоруссии — у нее 236 медалей (48 золотых, 78 серебряных, 110 бронзовых), а третье взяла команда Узбекистана — у нее 105 наград (28-25-52), уточняет ТАСС.

Как сообщает сайт исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, о закрытии игр объявил генсек СНГ Сергей Лебедев. Он заявил, что, несмотря на санкции, на протяжении 10 дней спортивного события в Белоруссии царила дружественная атмосфера.

«Тот факт, что для участия во II Играх стран СНГ в Белоруссию прибыли не только наши друзья по Содружеству, но и спортсмены из 13 стран дальнего зарубежья, наглядно и убедительно показывает, что в спорте нет и не может быть границ между государствами, нет и не должно быть политики и дискриминации. Прошедшие соревнования еще раз продемонстрировали, что в настоящем спорте есть только честная борьба, равноправие и по-настоящему праздничное настроение», — подчеркнул Лебедев.

Флаг Содружества Независимых Государств передали оргкомитету Игр, которые в следующем году пройдут в Азербайджане. В его передаче приняли участие заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев.

II Игры стран СНГ проходили с 4 по 14 августа. В них принимали участие свыше 2 тыс. спортсменов более чем из 200 стран.

Ранее, 5 августа, президент РФ Владимир Путин заявил о развитии международного сотрудничества благодаря Играм стран СНГ. Он добавил, что соревнования также поспособствуют популяризации спорта и продвижению ценностей здорового образа жизни.

В тот же день прошло открытие соревнований в Минске. В ходе церемонии президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны пытаются вычеркнуть конкурентов из международных соревнований с помощью санкций.