СМИ сообщили о четырех погибших в ходе теракта в мечети в иранском Ширазе

Теракт произошел в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз. По предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом 13 августа сообщает агентство IRNA.

Очевидцы делятся кадрами с места происшествия. На них показана обстановка около храма, а также внутри здания.

Предварительно, что нападавший открыл огонь по людям после встречи с охранниками у ворот святыни. Официального заявления об инциденте не поступало.

По некоторым данным, в результате теракта пострадали пять человек. Также есть информация о том, что нападавших было двое.

В октябре 2022 года у мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз неизвестные устроили беспорядочную стрельбу в храме во время вечерней молитвы. По сообщению местных СМИ, в результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек и получили ранения 45 человек.