Борт «Аэрофлота» вынужденно сел в Хабаровске из-за приступа у ребенка

Самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в Хабаровске из-за ухудшения состояния здоровья ребенка. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе авиаузла.

Борт летел из Москвы в Южно-Сахалинск. Около 3:30 мск экипаж Boeing 777-200 доложил диспетчеру о том, что у трехлетней девочки случился приступ эпилепсии. Было запрошено разрешение на посадку в ближайшем аэропорту.

Среди пассажиров был врач, он оказал реанимационную помощь и помог девочке. Ребенка передали прибывшей к самолету бригаде скорой помощи.

Борт прибыл в пункт назначения с опозданием на два с половиной часа.

Ранее, 8 августа, летевший из московского аэропорта Домодедово в Минск самолет «Белавиа» экстренно посадили в Витебске из-за недомогания у ребенка.