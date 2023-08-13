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В Молдавии вандалы осквернили памятник советским воинам

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Фото: t.me/soldat_pobedi
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На севере Молдавии вандалы осквернили памятник советским солдатам, установленный в честь выхода советских войск на государственную границу в марте 1944 года. О произошедшем сообщили 13 августа в Telegram-канале «Солдат Победы».

Памятник находится у села Корпач в Единецком районе. Злоумышленники написали на нем Pe aici au trecut ocupanţii, что в переводе с румынского означает «Здесь прошли оккупанты».

Также на монумент нанесен символ профашистской румынской политической партии «Железная гвардия». Она действовала в период между двумя мировыми войнами на территории Румынии.

Как отмечается, этот памятник осквернили не в первый раз. За последние 10 лет зафиксировали пять подобных случаев. Вандалы обливали его краской и крушили гранитную плиту. При этом за все это время ни одного виновного так и не нашли.

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Монументы массово сносят по всей стране

Неоднократные случаи осквернения памятников были зафиксированы и на территории Украины. Так, в конце июня в Киеве вандалы облили краской монументы,установленные в честь партизан времен Великой Отечественной войны. Также они нанесли оскорбительные надписи на бюсты.

В январе сообщалось, что неизвестные осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Кривом Роге, разрисовав его синей краской.

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