Гладков прибыл на место ЧП в Белгороде

Губернатор Вячеслав Гладков прибыл на место инцидента на улице Есенина в Белгороде, передает 13 августа с места корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.



«Территория в районе места повреждения оцеплена: здесь протянуты оградительные ленты. Ближе никого не пускают», — отметила она.



По ее словам, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и следователи.



Информации о пострадавших нет. В настоящее время уточняются детали инцидента.

Вечером 13 августа в районе улицы Есенина в Белгороде очевидцы сообщили о хлопке. На кадрах, снятых жителями, предположительно, запечатлен поврежденный фасад многоэтажного дома. Предварительно, из-за хлопка нарушено остекление в двух квартирах.