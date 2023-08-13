СМИ сообщили о надежде Запада принудить Россию к переговорам по Украине

Власти западных стран надеялись, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынудит Москву начать мирные переговоры с Киевом зимой 2023 года. Об этом в воскресенье, 13 августа, написала Wall Street Journal.

«Американские и другие западные чиновники надеялись, что значительный украинский прорыв может нанести российским силам достаточный урон, чтобы уже этой зимой привести президента Владимира Путина к столу переговоров для серьезных обсуждений некоего урегулирования», — пишет газета со ссылкой на дипломатов.

Издание отмечает, что шансы воплощения данных прогнозов в жизнь крайне малы. Кроме того, авторы подчеркнули, что политики на Западе уже начинают думать о подготовке Киева к весеннему наступлению в 2024 году.

Украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня. ВСУ пытаются проводить его и по сей день.

По заявлению министра обороны России Сергея Шойгу от 3 июля, украинские военные не достигли целей ни на одном из направлений.

Позднее, 10 августа, Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака сообщила, что ВСУ пришлось поменять тактику своего контрнаступления, что увеличит его сроки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.