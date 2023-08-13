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Раскольники ПЦУ заблокировали вход верующим УПЦ в храм в Киево-Печерской лавре

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Раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) заблокировали вход верующим Украинской православной церкви (УПЦ) в храм Агапита Киево-Печерской лавры, сообщил 13 августа Союз православных журналистов в Telegram-канале.

«Киево-Печерская лавра сейчас. Протестующие против УПЦ не пускают прихожан в храм преподобного Агапита», — сказано в сообщении.

Союз также опубликовал видео с места происшествия. На кадрах можно заметить, как раскольники стоят у входа в храм и не пропускают прихожан.

На территории храма находятся полицейские, но они не вмешиваются в происходящее.

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В этот день в храме преподобного Агапита Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провел литургию. Отмечалось, что храм был переполнен прихожанами.

11 августа МИД России допустил, что Киево-Печерская лавра может быть захвачена и закрыта после решения суда в Киеве о выселении монахов. В ведомстве заявили о вероятности того, что лавра подвергнется разграблению.

В марте этого года музей-заповедник «Киево-Печерская лавра», на территории которого расположен монастырь, разорвал договор аренды и потребовал от монахов покинуть обитель. Тогда исполняющий обязанности генерального директора Киево-Печерской лавры Александр Рудник потребовал от монахов покинуть территорию монастыря до конца месяца. УПЦ не выполнила предписание.

С 2022 года на Украине активизировались гонения на УПЦ. Проводились обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности».

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