Греческая певица Лизета Николау скончалась после падения с лестницы

В Греции после падения с лестницы в возрасте 72 лет скончалась певица Лизета Николау. Об этом 11 августа сообщил портал Ta Nea.

Артистка получила травму несколько дней назад в торговом центре, медиков вызвал охранник магазина.

Женщину госпитализировали, у нее диагностировали гематому головного мозга. Последние дни Николау находилась в критическом состоянии в реанимации частной больницы в Пирее.

Элизабет Катикариду родилась 2 октября 1951 года в Каламарии. Первые песни в ее исполнении, получившие известность, вышли в 1973 году. Выступая под сценическим именем Лизета Николау, артистка записала десятки дуэтов с известными греческими исполнителями.