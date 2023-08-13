«Известия» показали последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум восемь раз за сутки подвергли обстрелам территории Донецка. В результате чего были повреждены жилые дома. Кадры последствий показали «Известия» в воскресенье, 13 августа.

Во время обстрела Куйбышевского района Донецка снаряд попал в частный дом по улице Уткина. В результате чего дом оказался полностью разрушен. На кадрах видна разрушенная крыша, также обрушены стены и выбиты стекла. В соседнем доме повреждены фасад, кровля и остекление.

В этот день мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района погиб человек.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

На этом фоне продолжается спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года.

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