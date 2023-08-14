Финалисты конкурса «Еда будущего» протестируют свои разработки на предприятиях столицы

Финалисты прошедшего в Москве конкурса «Еда будущего» протестируют свои разработки — роботизированные комплексы, сервисы питания на базе искусственного интеллекта и умную кухонную технику — на предприятиях города. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, всего на конкурс поступило 345 заявок, из которых эксперты отобрали 30 самых перспективных. В течение месяца авторы презентовали свои проекты, участвовали в мастер-классах и вебинарах, знакомились с представителями сельскохозяйственных предприятий.

«В финал вышли 14 технологических компаний. Большинство из них уже заключают договоры о пилотировании своих разработок на площадках крупных компаний — стратегических партнеров состязания. Среди проектов — сервис персонализированного питания, роботы-помощники и умная микроволновая печь», — отметила Сергунина.

Так, на заводах крупного производителя мясной продукции готовятся к пилотированию робота АГРОbit, которого сами разработчики называют «воспитателем кур». Он может контролировать этапы кормления и отдыха птиц. Устройство анализирует микроклимат, уничтожает вирусы и выполняет ряд других задач.

Также в ближайшее время начнется тестирование сельскохозяйственных беспилотников «ГеосАэро», которые могут проводить аудит территорий любых размеров и в реальном времени сверять данные с базой Росреестра. Также беспилотники могут помочь при проведении оценки плодородности земель, качества выполнения агротехнических работ и всхожести.

Еще несколько проектов-финалистов находятся на стадии обсуждения сотрудничества с партнерами. Например, одна из компаний создает растительные продукты, полностью повторяющие вкус мясных и молочных блюд, но при этом содержащие больше витаминов и минералов. Также среди проектов — умная микроволновая печь, самостоятельно подбирающая программу приготовления блюда, и робот по производству бургеров, выполняющий на конвейере полный цикл приготовления за 15 минут.

Организатор конкурса «Еда будущего» — Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.