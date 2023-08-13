Поиски двух 15-летних девочек четвертый день ведутся в Адыгее

Правоохранители совместно с волонтерами четвертый день ведут поиски двух 15-летних жительниц Адыгеи, которые ранее уже пропадали. Об этом в воскресенье, 13 августа, рассказала «РИА Новости» пресс-служба МВД по региону.

Поиски начались 10 августа. В ведомстве отметили, что заявление о пропаже девочек написали родители.

«Сейчас проходят мероприятия по установлению местонахождения. Предварительно уже есть информация, где они могли бы быть. Скорее всего, речь идет об Адыгее. Эти подростки уже уходили ранее, их нашли недавно, и через сутки они снова ушли», — проинформировали в пресс-службе.

Между тем добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» уточнил, что девочки исчезли в Майкопе. Там также привели особые приметы разыскиваемых.

Ранее, по сообщению от 11 августа, в городе Ачинске Красноярского края пропали два мальчика 10 лет. Информации об их местонахождении до настоящего момента нет. Один из мальчиков был одет в зеленую футболку, черные шорты и синие кроссовки. Другой носил футболку с рисунком волка.