Очевидцы сообщили о хлопке в Белгороде

Очевидцы сообщили о хлопке, произошедшем вечером 13 августа в районе улицы Есенина в Белгороде.

Жители поделились кадрами в социальных сетях, на которых, предположительно, запечатлен поврежденный фасад многоэтажного дома. Как сообщается, предварительно, из-за хлопка нарушено остекление в двух квартирах.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало. Детали уточняются.

Накануне хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме, расположенном по улице Шахбазова в Дербенте. Всего пострадали пять человек, двое, в том числе 14-летний подросток, погибли.