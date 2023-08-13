Футболисты «Динамо» обыграли «Балтику» в матче четвертого тура РПЛ

Московский футбольный клуб (ФК) «Динамо» на своем поле выиграл 13 августа у калининградской «Балтики» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. Голами отметились защитник Станислав Бессмертный и полузащитник Денис Макаров.

«Динамо» с семью очками заняло пятое место в турнирной таблице. «Балтика» располагается на 12-й строчке, уточнил «Спорт-Экспресс».

10 августа «Балтика» обыграла «Ахмат» в матче группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В пятом туре РПЛ «Динамо» сыграет с ЦСКА 19 августа. «Балтика» встретится с «Уралом».