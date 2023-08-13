Предстоятель УПЦ провел службу в одном из храмов Киево-Печерской лавры

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провел литургию в храме преподобного Агапита Киево-Печерской лавры. Об этом 13 августа сообщили в Telegram-канале Украинской православной церкви (УПЦ).



«Блаженнейший митрополит Онуфрий возглавил божественную литургию в Киево-Печерской лавре. Предстоятель совершил богослужение в храме во имя преподобного Агапита Печерского», — сказано в сообщении.



На опубликованных снимках с литургии видно, что храм переполнен прихожанами.

В этот день мужчина попытался камнем разбить икону во время службы в Киево-Печерской лавре. Его остановили прихожане, впоследствии его задержала полиция. На злоумышленника написано заявление.



11 августа МИД России допустил, что Киево-Печерская лавра может быть захвачена и закрыта после решения суда в Киеве о выселении монахов. В ведомстве заявили о вероятности того, что лавра подвергнется разграблению.

С 2022 года на Украине активизировались гонения на УПЦ. Проводились обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности».