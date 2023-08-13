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Многодетная мать рассказала подробности о нападении экс-супруга

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Фото: РЕН ТВ
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В одном из дворов Москвы на Профсоюзной улице мужчина пытался задушить сестру своей бывшей жены. Кадры инцидента очевидцы опубликовали 8 августа в Сети. Экс-супруга Татьяна в воскресенье, 13 августа, в беседе с «Известиями» поделилась деталями об опасных для жизни отношениями длиною в 15 лет.

На видео показано, как экс-супруг хватает сестру бывшей жены за шею, делает «борцовский захват» и начинает ее душить. Женщина пытается отбиться и зовет на помощь. Неравнодушному прохожему удалось спасти девушку от рук агрессора.

Татьяна познакомились с будущим мужем в Туле в 2009 году и начали жить вместе. Спустя четыре года у пары появилась дочка. По словам девушки, тогда и начались первые звоночки.

Она рассказала, что ей приходилось трудиться на двух работах, в то время как муж просто мечтал стать богатым.

«Я выделяла ему свои деньги для бизнеса, пыталась ему помогать, чтобы он встал на ноги. То есть я понимала, что хорошо, не хочешь работу в найме — хотя бы давай бизнес свой», — поделилась Татьяна.

В декрете она не могла содержать и себя, и мужа, и ребенка. Ей пришлось сдать свое золото в ломбард, чтобы были хоть какие-то деньги. Уставшая от этой ситуации, девушка решила развестись, но в ответ на это услышала лишь угрозу убийством.

«Я сказала, что разведусь и уеду к маме, а он сказал: «Я отберу у тебя ребенка. И от меня (уходят) — только в гроб, вообще, в принципе. Я тебя зарежу. Если тебя не найду, то твою маму зарежу», — вспоминает она.

Ситуация усугубилась в 2016 году, когда мужчина, по словам Татьяны, начал употреблять наркотики и подсел на игровые автоматы. Ей приходилось брать микрозаймы, чтобы заплатить за квартиру. Девушка взяла ребенка и уехала к маме. Мужчина приехал и уговаривал вернуться к нему, уверяя, что это больше не повторится. На какое-то время в семье наступило затишье.

В 2019 году у пары появились дети-двойняшки. Но в 2022 году он снова начал вести себя неадекватно. Мужчина начал поднимать руку на детей, отметила бывшая жена.

В марте 2022 года Татьяна подала на развод. В сентябре она переехала в Москву с детьми. Поначалу он не знал их местонахождение, но позже все-таки нашел.

«Он не знал, где я живу. У него еще и задолженность по алиментам 320 тыс. Он не помогает никак. А вначале марта мне приходит в Telegram фотография от него и улыбочка такая», — рассказала она.

На том снимке — ее машина во дворе. Таким образом экс-супруг намекнул, что спокойной жизни у нее теперь не будет. Как отметила девушка, больше всего его волновали не дети, а то, появился ли у нее новый партнер.

«Говорил, что если узнает, то вскроет снизу и до самого верха», — сказала Татьяна.


Он начал караулить женщину у подъезда и угрожать убийством. Когда она не ответила на его звонок, тот разбил лобовое стекло ее авто. Это ей удалось снять на видео из окна квартиры.

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Ранее в этот день «Известия» поделились подробностями нападения на сестру Татьяны в одном из московских дворов. По словам женщины, экс-супруг схватил ее сестру за горло и начал душить на глазах у людей. В последствии девушка потеряла сознание. Прохожие вызвали ей скорую помощь.

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