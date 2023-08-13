Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Ревнивец едва не задушил женщину на глазах у прохожих в Москве
Армия
Силы РФ уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
Мир
Шольц выступил за продолжение международных переговоров по конфликту на Украине
Мир
СМИ узнали о желании Запада видеть женщину во главе минобороны Украины
Мир
МИД Великобритании предупредил граждан об угрозе терактов в Швеции
Армия
Минобороны показало видео уничтожения комплекта связи Starlink ВСУ
Происшествия
Новый пожар в подмосковном Раменском произошел в помещении ангара
Происшествия
ВСУ крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гумпомощи в Херсонской области
Общество
Синоптик предупредил о новом пике жары в Москве
Происшествия
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Мир
Шведская оперная певица Берит Линдхольм скончалась в возрасте 88 лет
Происшествия
В Курской области три мирных жителя получили ранения при обстреле со стороны ВСУ
Происшествия
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Запорожской области

Бойцы спецназа ВДВ уничтожили Украинский танк с помощью дрона «Ланцет»

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023